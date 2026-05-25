高岡駅南の高岡市土地開発公社が取得している土地の活断層を巡り、出町市長はきょう、市役所を建てることに懸念が残ると改めて示し、独自の調査もしない考えを表明しました。これはきょう開かれた、高岡市と市選出の県議会議員との懇談で、瀬川県議の質問に出町市長が答えたものです。瀬川侑希県議「断層、点じゃなくて海から山まで線になってまして」「古府小とか伏木中に改修や増築の計画があると思うがここも今、断層通っている