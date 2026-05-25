中東情勢の緊迫が続く中、エブリイでは県内への影響をシリーズでお伝えしています。から揚げにチキンライス、そして、赤いウインナーが乗った弁当。家庭的な味が人気の弁当と総菜の店は、値上げか、商品の見直しか、選択を迫られています。市民の食を守る手立てはあるのか、現状を取材しました。富山市のショッピングセンターに出店している総菜と弁当の店「クマさんの台所」です。平日の正午すぎ。買い物かごを