県教育委員会はきょう、２０２９年度をめどに開設する県立高校再編第１期校について、「国際感覚を養う学校や、部活動など得意を生かした専門的な学びを行う学校としたい」などと明らかにしました。県と県教委は、県立高校を３４校から２０校へ３段階に分けて再編する計画です。きょうの会合では、県教委が２０２９年度をめどとする第１期の再編で開校する５つの高校について、学校像の具体案を示しました。このうち富山市内に１校