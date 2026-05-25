県教育委員会はきょう、２０２９年度をめどに開設する県立高校再編第１期校について、「国際感覚を養う学校や、部活動など得意を生かした専門的な学びを行う学校としたい」などと明らかにしました。



県と県教委は、県立高校を３４校から２０校へ３段階に分けて再編する計画です。きょうの会合では、県教委が２０２９年度をめどとする第１期の再編で開校する５つの高校について、学校像の具体案を示しました。





このうち富山市内に１校作る方針を初めて示した「グローバルハイスクール」については、外国語教育に加えて国際感覚を養える学校とするとしました。また県東部と県西部に２校ずつ計４校つくる「未来探求ハイスクール」は、具体像を２つのタイプで示しました。部活動などを理由に県外に進学する生徒が増えていることなどを踏まえ、１つ目は部活動や学習内容を選べる「得意を生かした専門的な学び」、２つ目は「多様な学びを通じてなりたい自分を見つける」学校とするとしました。出席者からは、概ね賛同する意見が出ていました。きょうはこのほか、再編対象となる高校について非公開で話し合いました。県教委は今年９月ごろまでに具体的な高校名などを明らかにする予定です。