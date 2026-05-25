【モデルプレス＝2026/05/25】7人組アイドルグループ・フルコースの水上凜巳花が5月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。歯列矯正中の心境を明かし、誹謗中傷の声に言及した。【写真】“HKT48出身”現役アイドル、矯正器具装着時の笑顔ショット◆水上凜巳花、歯列矯正の現状明かす歯科矯正中であることを公表していた水上は、今回、SNS上で自身の表情について心ない声が寄せられていることを受け「矯正器具が邪魔してうまく表情が作