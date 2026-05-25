“HKT48出身”現役アイドル、誹謗中傷に「応援して欲しいよ」「早く笑いたい」歯列矯正の心境吐露 指原莉乃＆村重杏奈もエール
【モデルプレス＝2026/05/25】7人組アイドルグループ・フルコースの水上凜巳花が5月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。歯列矯正中の心境を明かし、誹謗中傷の声に言及した。
【写真】“HKT48出身”現役アイドル、矯正器具装着時の笑顔ショット
歯科矯正中であることを公表していた水上は、今回、SNS上で自身の表情について心ない声が寄せられていることを受け「矯正器具が邪魔してうまく表情が作れなくて うーの口が1番楽で」と説明。泣き顔の絵文字を添えながら「あと1年で気にせず笑えたり、いろんな表情できるから、応援して欲しいよ〜 ごめんなさい」と呼びかけた。
さらに別の投稿では、撮影中の自身の姿を収めた動画とともに「歯は、ワイヤー表矯正で、抜歯もしました 今は上顎にアンカースクリューっていう器具も付いて、（ネジが開いてるよ）ゴム掛けも上下してる最中です」と矯正の状況を説明。「毎月調整日は泣きながらするし、思うように歌えなくて大変だけど、終わった後の自分は、今よりもっと自信が付いてると思って頑張る 早く笑いたい」と率直な思いをつづった。
水上の投稿には、同じ元HKT48として活動していたタレントの指原莉乃が「矯正めんどくさいことばっかでやだよね」「でも心からやってよかったー！りみかがんばれ」とエール。同じく元HKT48でタレントの村重杏奈も「かわいーーー ずっと応援する！！！！！！」とコメントした。
ファンからも「どんなりみかちゃんでも大好き！」「メロい」「可愛すぎる」「努力してるりみか応援するよー！」「天使」「私も矯正頑張れる！ありがとう」「さらに可愛くなるのが楽しみ」などと応援の声が多数寄せられている。
水上は、HKT48卒業後の2023年にガールズグループ・ME:I（ミーアイ）を輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に参加し、第2回順位発表式で惜しくも脱落。その後、2026年2月にフルコースとしてデビューした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“HKT48出身”現役アイドル、矯正器具装着時の笑顔ショット
◆水上凜巳花、歯列矯正の現状明かす
歯科矯正中であることを公表していた水上は、今回、SNS上で自身の表情について心ない声が寄せられていることを受け「矯正器具が邪魔してうまく表情が作れなくて うーの口が1番楽で」と説明。泣き顔の絵文字を添えながら「あと1年で気にせず笑えたり、いろんな表情できるから、応援して欲しいよ〜 ごめんなさい」と呼びかけた。
◆指原莉乃＆村重杏奈、水上凜巳花にエール
水上の投稿には、同じ元HKT48として活動していたタレントの指原莉乃が「矯正めんどくさいことばっかでやだよね」「でも心からやってよかったー！りみかがんばれ」とエール。同じく元HKT48でタレントの村重杏奈も「かわいーーー ずっと応援する！！！！！！」とコメントした。
ファンからも「どんなりみかちゃんでも大好き！」「メロい」「可愛すぎる」「努力してるりみか応援するよー！」「天使」「私も矯正頑張れる！ありがとう」「さらに可愛くなるのが楽しみ」などと応援の声が多数寄せられている。
水上は、HKT48卒業後の2023年にガールズグループ・ME:I（ミーアイ）を輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に参加し、第2回順位発表式で惜しくも脱落。その後、2026年2月にフルコースとしてデビューした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】