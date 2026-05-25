演出家、テレビプロデューサーとして昭和、平成期に数多くの人気ドラマを手がけた久世光彦さん（2006年没）。【写真】作品への愛着がつづられた久世光彦さんからの返信（直筆）久世作品と言うと『寺内貫太郎一家』、『時間ですよ』などコミカルな人情ものを連想する人が多いかもしれないが、その作風は実に幅広く、特に全盛期の沢田研二さんをキャスティングしたいくつかの作品は、その耽美ないしはデカダンスな世界観でカルトな評