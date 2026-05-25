香港ジョッキークラブは24日、チャンピオンズ＆チャターC（G1、シャティン芝2400メートル）で史上3頭目の香港古馬3冠制覇を成し遂げたロマンチックウォリアー（セン8＝シャム、父アクラメイション）の鞍上ジェームズ・マクドナルド（34）を不注意騎乗で6月3日から11日まで開催3日間の騎乗停止とし、12万香港ドル（約240万円）の過怠金を科したと発表した。道中4番手から徐々に押し上げて直線に向くとラスト300メートルの地点か