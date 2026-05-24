とちぎテレビ ペットを飼う人たちに災害があったときの備えを学んでもらおうという催しが２４日、栃木県庁で行われました。 このイベントはドッグランイベントを開催する宇都宮大学の学生団体、「ちーどっと」と県が初めて開催したものです。 災害時のペットの対応は、全国各地で大規模な災害が発生した時に課題となっています。 ２０２４年１月の能登半島地震では、避難所で、飼育用のケージやエサが供