お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀の妻で、元ＮＨＫでフリーの神田愛花アナウンサーが休日ショットを公開した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「良き休日?お友達が教えてくれたピザ屋さん」とピザを持って笑顔の写真を載せた神田アナ。１７日のプライベートの様子を載せたときには、神田アナがかけているサングラスに撮影している日村と思われる姿が映っていたことから、この投稿にも「休日は日村さんとデ