今回は、両親の離婚後久々に再会した父親に、最低な回答をされたエピソードを紹介します。10年ぶりに父親に会ったけど…「私が小3の頃、父親の不倫が原因で両親が離婚しました。その後、父親は一度も養育費を払ってくれなかったそうで、母はかなり苦労していたようです。そして両親の離婚から10年後、父に会うことにしました。父が養育費を払ってくれなかった理由を知りたかったからです。父に、『なんで養育費を払わなかったの？