今回は、両親の離婚後久々に再会した父親に、最低な回答をされたエピソードを紹介します。

10年ぶりに父親に会ったけど…

「私が小3の頃、父親の不倫が原因で両親が離婚しました。その後、父親は一度も養育費を払ってくれなかったそうで、母はかなり苦労していたようです。

そして両親の離婚から10年後、父に会うことにしました。父が養育費を払ってくれなかった理由を知りたかったからです。

父に、『なんで養育費を払わなかったの？』と聞いたのですが、『養育費なんて払っても無駄だろ？』『どうせあいつ（母のこと）が無駄づかいするだけじゃん』とニヤニヤしながら言ってきて、この人最低だなと思いました。だって母は私を育てるために、少ない給料で必死に家計をやりくりしてくれていたからです。

頭にきた私は、その場で母に電話し、『お父さんが今まで払ってくれなかった養育費、全部請求して』と言ってやりました」（体験者：10代女性・大学生／回答時期：2025年9月）

▽ 父が養育費を払わなかったのは、経済的な事情ではなく、ただ元妻にお金を渡したくなかった、ということですね。こんな人が父親なんだと思うと、悲しいですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。