◆米大リーグブルージェイズ―パイレーツ（２４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・パイレーツ戦に「６番・三塁」でスタメン出場し、４打数１安打で、２０打席ぶりの安打を放った。ブルージェイズは敗れて連勝が「４」で止まった。１回表先頭でシースがホルウィッツに「プレーボール弾」となる初球先頭弾を浴びる思わぬ幕上げとなった一