◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日（日本時間２５日）、４勝目を狙って敵地・ブルワーズ戦に先発した。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）、１回表先頭の１打席目に四球を選んで出塁。得点にはつながらなかった。１回裏の先頭・チョウリオには初球のボテボテの三塁へのゴロ