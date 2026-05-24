香港出身の宇宙飛行士として初めて中国宇宙ステーションに向かう黎家盈氏は、香港科技大学が主導して開発した科学搭載機器「天韻（てんいん）カメラ」を自ら操作し、世界の温室効果ガス排出源を精密に探知するミッションを実施する予定です。香港科技大学宇宙科学技術研究院の院長で「天韻カメラ」プロジェクト責任者の蘇慧氏によると、本機器は世界初の軽量小型・高解像度・高精度の二酸化炭素・メタン点源協同探知装置であり、二