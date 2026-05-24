2026年5月3日、中国のSNS・小紅書（RED）に「日本の声優業界がこんなに大変だと初めて知った」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。投稿者は、「話を聞きながら涙が出るほどだった。仕事は基本的にマネジャーからの紹介頼みで、そうでなければどの作品がオーディションをしているのかすら分からないらしい。小さい事務所には十分なコネがなく、大手事務所は競争がとても激しい。特に『仕事現場に行くと、