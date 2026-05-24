フランスのカンヌ国際映画祭で23日、濱口竜介監督の最新作「急に具合が悪くなる」で主演を務めた岡本多緒さんらが最優秀女優賞を受賞しました。日本人初の快挙です。濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」は、パリの介護施設を運営する女性と、末期がんを患う舞台演出家の交流を描いた作品です。主演を務めた岡本多緒さんとヴィルジニー・エフィラさんの2人が最優秀女優賞に輝きました。最優秀女優賞 岡本多緒さん「私たち2人を選