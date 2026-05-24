栃木・上三川町の強盗殺人事件で、警察は指示役とみられる夫婦が事件後、別々に行動し、逃亡や潜伏を図ろうとしたとみて調べています。5月14日、栃木・上三川町の住宅で親子3人が襲われ、母親の富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件で、警察は指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役の16歳の少年4人を逮捕しました。その後の取材で事件当日、夫婦が県内に行った際、生後7カ月の子どもも