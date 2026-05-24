先日行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ第34節のダマク戦に4-1で勝利し、悲願のサウジ・プロフェッショナルリーグ制覇を果たしたアル・ナスル。チームでは2023年よりFWクリスティアーノ・ロナウドがプレイしているが、これがロナウドにとって悲願の初サウジアラビアリーグ制覇だ。このゲームではロナウドも2ゴールを決めていて、話題がロナウドに集中したところがある。しかし、もう一人の優勝請負人も忘れてはならない。プ