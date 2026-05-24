落語芸術協会のファン感謝イベント「芸協らくごまつり2026」が24日、都内で行われ、春風亭昇太会長（66）ら所属の落語家が登場した。会場には大勢の落語ファンが詰めかけ、昇太は「文化祭のような雰囲気もあって、お客さまに楽しんでもらえる1日にしたい。サインでも写真でも、お金を貸すこと以外は何でもやりたい」。また「落語芸術協会は非常に調子がいいので喜んでいる」とご満悦。「座布団の上に自由と芸術の花を！」と意気込