4人組ガールズグループのIS:SUEが22日、福岡・みずほペイペイドームの福岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズ戦のセレモニアルピッチに登板した。【写真】さまざまなユニフォームの着こなしのIS:SUERINが代表してマウンドに。残念ながらノーバン投球とはならなかったが観客の歓声に包まれて笑顔を見せた。22日から24日の北海道日本ハムファイターズ戦は「ホークスアジアンデー」を開催。当日は、野球・グルメ