B-R サーティワン アイスクリームから、昨年大反響を呼んだ「よくばりフェス」が2026年も開催決定♡2026年5月28日（木）～6月21日（日）の毎週木・金・土・日曜日限定で、お好きなポップスクープを最大10コまで楽しめるスペシャルキャンペーンが実施されます。お気に入りフレーバーはもちろん、気になっていた味を試すチャンス♪アイス好きにはたまらない、ワクワク感いっぱいのイ