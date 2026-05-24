サーティワン「よくばりフェス」開催♡最大10コ楽しめる夢のアイス週間

B-R サーティワン アイスクリームから、昨年大反響を呼んだ「よくばりフェス」が2026年も開催決定♡2026年5月28日（木）～6月21日（日）の毎週木・金・土・日曜日限定で、お好きなポップスクープを最大10コまで楽しめるスペシャルキャンペーンが実施されます。お気に入りフレーバーはもちろん、気になっていた味を試すチャンス♪アイス好きにはたまらない、ワクワク感いっぱいのイベントです。

最大10コまで選べる贅沢企画

「よくばりフェス」は、ポップスクープサイズのアイスを自由に組み合わせて楽しめる人気キャンペーン。まずは3コ選べる「トリプルポップ」を購入し、さらに1コ追加ごとに100円で最大7コまで追加可能です。

価格は、トリプルポップ570円（税込）をはじめ、ポップ4は670円（税込）、ポップ5は770円（税込）、ポップ6は870円（税込）、ポップ7は970円（税込）、ポップ8は1,070円（税込）、ポップ9は1,170円（税込）、ポップ10は1,270円（税込）。たくさん選ぶほどお得感もアップします♡

また、トリプルポップ・ポップ4・ポップ5は、＋40円（税込）でワッフルコーンへの変更も可能。なお、ポップ7～10は各日12時から1店舗1日100コ限定、お一人様1日1個までの販売となっています。

お持ち帰りはカップのみ対応で、ポップ7～10は持ち帰り時間1時間まで。カップ形状は選べないので、どんなスタイルで提供されるかも楽しみのひとつです♪

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アプリ会員限定企画も豪華！

今年は31公式アプリ「31Club」会員向けの特典もさらに充実しています。

「よくばりチャレンジ」では、購入したポップ数に応じてポイントが貯まり、クーポンをプレゼント。たくさん食べるほど嬉しい特典が増えていく仕組みです。

さらに、2026年6月11日（木）～14日（日）と、6月18日（木）～21日（日）には「よくばりダブルマイル」を実施。ポップ4～10購入分のアイスマイルが2倍になるので、クラスアップを狙う方にもぴったりです。

そして注目なのが「よくばりビッグチャンス」。6月18日（木）～21日（日）の期間中、ポップ10を購入すると、抽選で310人に1人が無料に♡当選者には後日1,270円分のeGiftが配信されます。

グランドフィナーレにも注目

2026年5月28日（木）～6月21日（日）の期間中、ポップ7～10を2コ以上購入した方には、「よくばりフェス グランドフィナーレ」への特別招待も用意されています。

グランドフィナーレは2026年6月26日（金）～30日（火）に開催され、対象者にはポップ10を1回1コ限り購入できるスペシャルチケットを配信。最後までお祭り気分を楽しめる特別企画です。

また、2026年5月21日（木）からはモバイルオーダー予約もスタート。混雑を避けてスムーズに受け取りたい方は、事前予約を活用するのがおすすめです。

※ToGo店舗、高速道路PA、映画館など一部店舗では取り扱いがありません。

初夏はサーティワンでアイス三昧♡

お気に入りフレーバーを思いきり楽しめる「よくばりフェス」は、家族や友人とのシェアにもぴったり♡期間限定だからこそ味わえる特別感と、選ぶ楽しさに気分も盛り上がります。

暑くなるこれからの季節、サーティワンで自分だけの“よくばりセット”を作って、アイスクリーム時間を満喫してみてはいかがでしょうか♪