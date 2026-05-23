前田大然と旗手怜央が所属するセルティックは現地５月23日開催のスコティッシュカップ決勝で、ダンファームリンとハムデン・パークで対戦している。 この試合で先制ゴールを決めたのが絶好調の前田だ。19分、味方のロングボールに反応して裏抜けすると、ペナルティエリアの外から鮮やかなループシュートでネットを揺らしてみせた。28歳の日本代表FWは、これで公式戦７試合連続ゴールとなった。構成●サッカーダイジェス