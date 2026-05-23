きのう新庄市で90代の女性から銀行の通帳をだまし取ろうとして見破られ、男が逃走していた事件で、17歳の少年が逮捕されました。 【写真を見る】新庄市の特殊詐欺事件逃走していた17歳の少年を逮捕（山形・新庄署） 詐欺未遂容疑で逮捕されたのは、本籍・神奈川県横須賀市で、住居・職業不詳の17歳の少年です。 警察によりますと、きのう午前11時30分ごろ、銀行職員を装った者から新庄市の90代の女性の家に「あなたにお支払い