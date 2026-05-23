今年度で閉校する新庄市の升形小学校できょう、住民も参加して最後の運動会が開かれました。 【写真を見る】住民も参加新庄市の升形小学校で最後の大運動会 「がんばれー！」 新庄市の升形小学校は児童数の減少などから今年度で151年の歴史に幕を下ろします。来年度から、5年生以下の児童は新庄小学校へ通います。 きょうは全校児童19人が赤組と白組に分かれ、徒競走やまり入れなどが行われました。 「頑張りま