5月17日（日）の『有吉クイズ』では、前回から引き続き、ロケ中に気になったことをメモしあう人気ドライブ旅企画「メモドライブ」が放送された。今回の参加者は、大久保佳代子（オアシズ）、坪倉由幸（我が家）、徳井義実（チュートリアル）、板倉俊之（インパルス）、佐藤仁美、鳥居みゆきで、全員40歳以上かつ独身。6人がペアで買い出しをし、BBQ会場に集まったところ、各自の“メモ”が険悪な空気になり…。【映像】「うるせえ