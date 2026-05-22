県教育委員会は21日、3人の教職員を免職などの懲戒処分にしたと発表しました。県教委によりますと、3人のうち焼津市立小川小学校に勤務する31歳の男性教諭は2021年4月からおよそ1年間、SNSアプリを通じて知り合った女子高校生にわいせつな行為をしたとして懲戒免職となりました。また、磐田市立磐田第一中学校の47歳の男性教諭は東京・新宿駅で女性のスカートの中を動画で撮影したとして懲戒免職処分になっています。さらに