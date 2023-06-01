【モデルプレス＝2026/05/22】テレビ朝日では、2026年6月27日21時よりテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』を放送。主演は織田裕二、ヒロインは小野花梨が務める。【写真】「踊る大捜査線」58歳主演俳優「熨斗まで粋」と話題の豪華差し入れ◆「ダブルエッジ〜甦った男」主演は織田裕二今作は、まるで正反対の2人がタッグを組み、不思議な友情を育みながら事件の真相へと迫っていくヒューマンミステリー。車椅子の