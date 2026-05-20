Ｆ１アストンマーティンのランス・ストロールが、歴史的な低迷から?常勝軍団?になると断言した。アストンマーティンは今季からホンダと組んで大きな期待が寄せられたが、マシンの振動問題などで完走もままならず最下位争いが続いている。３週間ぶりとなるカナダ・グランプリ（ＧＰ、決勝２４日＝日本時間２５日）でも苦戦が予想されるが、ストロールはチームが黄金時代を築くと自信をみなぎらせている。アストンマーティン