《もうステージでは歌えないかも 辛すぎる》5月16日、歌手の畑中葉子が自身のXを更新。このような投稿をしてファンから心配と励ましの声が寄せられている。「畑中さんは同じ投稿で《11日からメマイが続いていて最悪な状態》として、決まっていた仕事もキャンセルしたということです。その後、5月19日には《メマイですが、まだ右側を向くとグラッと来たりしますが、もうほとんど通常の生活が出来ています》《最近は久しく無かっ