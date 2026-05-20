「SL-1500CW」 パナソニックは、テクニクス(Technics)のダイレクトドライブ式ターンテーブル「SL-1500CW」を6月中旬に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は135,000円前後。カラーはシルバーとブラックを用意する。 ターンテーブルは音楽好きに加え、近年では初めてアナログレコードに触れる10～30歳代の若年層の購入も増えており、製品の魅力が改めて注目さ