SL-1200MK7W パナソニックは、TechnicsブランドのダイレクトドライブターンテーブルSL-1200MKシリーズの操作感を踏襲しつつ、高音質を追求した「SL-1200MK7W」を6月中旬に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は124,000円前後。カラーはブラックとシルバー。 1972年の発売以来、SL-1200シリーズは、ダイレクトドライブ方式ならではの高音質と高い信頼性で、クラブやスタジ