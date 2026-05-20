埼玉・川口市議会議員の岡本さゆり氏（36）が2026年5月19日にXを更新し、「私に成人向け作品への出演歴があるかのような誤った情報が広がっていますが、そのような事実はありません」と投稿した。「人格を軽視するような投稿については、看過できるものではない」岡本氏は投稿で、SNS上で広がっていた憶測を否定しながら、「ただ、この件を『そうした仕事＝恥ずべきもの』という方向で扱いたいとは考えていません」と説明。対応方