北朝鮮・黄海南道海州市で、列車の貨物車両を利用した“闇物流ビジネス”で巨額の富を築いた20代の青年2人が当局に摘発された。だが彼らは最終的に巨額の賄賂を積み、釈放されたという。事件そのものも興味深いが、それ以上に浮かび上がるのは、極限状態の社会を生き抜こうとする北朝鮮青年たちのたくましい生命力である。デイリーNKの現地消息筋によれば、2人は海州鉄道隊の青年作業班に登録されていたが、上役にワイロを渡し、記