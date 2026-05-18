愛媛県松山市にある酒蔵「水口酒造」は、フランスで開催された和酒コンクール「Kura Master 2026」において「最優秀蔵元」第6位に選出された。また、出品した全6銘柄すべてが金賞以上の受賞を達成した。伝統を継承しつつ新しいことに挑戦する造り酒屋「水口酒造」は、日本最古の温泉と言われる道後温泉の地で1895年(明治28年)に創業した、松山・道後地区唯一の造り酒屋。「清酒 仁喜多津(にきたつ)」をはじめ、「道後蔵酒」「道後