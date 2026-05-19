【モデルプレス＝2026/05/19】ファミリーマートでは、サントリー「クラフトボス」とのコラボパンの第3弾となる「BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ）」を、5月19日（火）から全国のファミリーマートで発売を開始した。【写真】「BOSS生コッペパン」はクラフトボスとの相性にもこだわり◆ファミマ×「クラフトボス」のコラボパン第3弾は“生コッペ”「ファミマルBakery」ではこれまで2025年5月、2026年1月に「クラフトボス」との