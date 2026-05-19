BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ）／提供画像

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【モデルプレス＝2026/05/19】ファミリーマートでは、サントリー「クラフトボス」とのコラボパンの第3弾となる「BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ）」を、5月19日（火）から全国のファミリーマートで発売を開始した。

【写真】「BOSS生コッペパン」はクラフトボスとの相性にもこだわり

◆ファミマ×「クラフトボス」のコラボパン第3弾は“生コッペ”


「ファミマルBakery」ではこれまで2025年5月、2026年1月に「クラフトボス」とのコラボレーション商品を販売し、累計約200万食の販売を記録している。新たに登場する「BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ）」は、生クリーム入りのしっとりとしたコーヒー風味のコッペパンに、BOSSをイメージしたカフェラテクリームとカフェラテホイップをサンドした一品。ファミリーマートの看板商品「生コッペパン」を、「クラフトボス カフェラテ」をイメージしたコーヒー風味の色生地にすることで、よりコラボレーション感が出る仕立てとした。

◆「クラフトボス」をパンのお供に


なおこの生コッペパンは「クラフトボス」と一緒に食べたときにマッチする味わいに仕上げられている。喫食時には「クラフトボス」をお供に両方の食べ合わせの良さも楽しみたい。（modelpress編集部）

■BOSS生コッペパン（ダブルカフェラテ）


【価格】147円（税込158円）
【発売日】2026年5月19日（火）
【発売地域】全国
※沖縄県は仕様と価格が異なる

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