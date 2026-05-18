高知県四万十市西土佐では、住民たちがつくるバラ園が見頃を迎えています。色鮮やかなバラ。四万十市西土佐の藤の瀬バラ園では700平方メートル程の畑に約250種類・550株のバラが植えられています。このバラ園は地域を盛り上げようと、尾粼裕人さんなど住民グループが2014年にはじめたものです。園内には鮮やかなピンク色のうららや濃い赤色のディープボルドーなどが5月10日ごろから咲き始め、今、見