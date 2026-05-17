「お小遣いアップして！」とお願いする子ども、しかし父からは切ない返事が返ってきた。X(旧Twitter)などのSNSで4コマを投稿している、モノモリ(@mono_moosu)さんの『お小遣い』を紹介するとともに4コマを描くきっかけや反響についてインタビューした。【漫画】本編を読む■給料があがらないという、切ない現実!?お小遣い01お小遣い02父は子どものころお小遣いが5000円だった。しかし、子どもは「5000円じゃ足りないよ！お小遣い上