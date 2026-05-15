被害のあったうどん店 14日午後4時40分ごろ、岡山県倉敷市中島で突風が発生し、うどん店の屋根の一部が吹き飛ばされる被害がありました。けが人はいませんでした。 15日、岡山地方気象台は、現地に「気象庁機動調査班」の4人を派遣し、調査しました。 従業員らへの聞き取りや被害状況を調べましたが、被害をもたらした現象を推定できる情報は得られず、突風の種類の特定には至りませんでした。 突風の強さについて