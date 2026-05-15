『神戸まつり』が、今月17日（日）に神戸市中心部で開かれます。53回目となる今回は、会場構成の一部が見直され、メインイベントのパレードは、これまで実施されていたフラワーロードではなく、旧居留地の京町筋を起点として行われる予定です。京町筋で行われる「おまつりパレード」には、恒例のサンバも登場会場は、旧居留地周辺に加え、新たにウォーターフロントエリアまで拡大。各地でステージイベントやマーケットなどが展