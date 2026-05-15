山崎和佳奈さんアニメ「名探偵コナン」シリーズの「蘭姉ちゃん」こと毛利蘭役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが4月18日、病気のため死去した。61歳。横浜市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。1996年にスタートした「名探偵コナン」で、主人公と共に事件に巻き込まれるヒロインの蘭を長年口演し、アニメやゲーム、情報番組のナレーションなどで幅広く活躍した。「ひみつのアッコちゃん」のアッコ役の