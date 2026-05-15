スターバックス コーヒー ジャパンは5月11日、イチゴの新作ビバレッジ2種の販売を開始しました。■「THE 苺 ミルク」にごろっとした果肉感をプラス販売を開始したのは、「ごろっと イチゴ ミルク」と「イチゴ チョコレート フラペチーノ」。イチゴの果肉感やつぶつぶチョコレートの食感、ミルクのコクが楽しめるドリンクとなっています。「ごろっと イチゴ ミルク」は、「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えています。果