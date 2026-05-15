スタバ新作はごろっといちご＆つぶつぶチョコ！　オンラインでコラボレーションネイルも登場

スターバックス コーヒー ジャパンは5月11日、イチゴの新作ビバレッジ2種の販売を開始しました。

■「THE 苺 ミルク」にごろっとした果肉感をプラス

販売を開始したのは、「ごろっと イチゴ ミルク」と「イチゴ チョコレート フラペチーノ」。イチゴの果肉感やつぶつぶチョコレートの食感、ミルクのコクが楽しめるドリンクとなっています。

「ごろっと イチゴ ミルク」は、「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えています。果肉のごろっとした食感が楽しめる、やさしい甘さのイチゴミルクに仕上げました。

イチゴとミルクの2層によるコントラストと、混ぜることでやわらかいピンクへと変化する見た目も特長となっています。

「イチゴ チョコレート フラペチーノ」は、イチゴにミルクとチョコレートのコクを重ねたフラペチーノです。ストロベリーソースの果実感に、つぶつぶとしたチョコレートチップの食感、ミルクとチョコレートソースのまろやかさを合わせています。

また、同日からはセルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とのコラボレーションネイルを、スターバックス公式オンラインストアにて展開します。

デザインには「ごろっと イチゴ ミルク」や「ダブルトールラテ」といった商品をイメージしたデザインや、同ブランドを象徴するグリーンを基調にしたデザインの全3種が登場。

ベアリスタやホイップ、カップ、スターなどスターバックスを象徴するモチーフをあしらったネイルパーツシール（1シート：6種×各2ピース／計12ピース）が付属します。

■商品概要

商品名：ごろっと イチゴ ミルク

サイズ：Tall

価格：＜お持ち帰りの場合＞609円、＜店内ご利用の場合＞620円

商品名：イチゴ チョコレート フラペチーノ

サイズ：Tall

価格：＜お持ち帰りの場合＞732円、＜店内ご利用の場合＞745円

販売期間：2026年5月11日〜

取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

（フォルサ）