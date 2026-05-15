15日朝、秋田市新屋地区で相次いでクマが目撃されました。親子とみられる2頭の目撃もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと15日午前5時55分ごろ、秋田市新屋栗田町の市道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた由利本荘市の50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.2メートルです。最も近い民家までは約90メートルで、付近の小学校までは約600メートルの場所です。目撃された