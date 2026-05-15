元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の瀬戸内美八(79)が14日、大阪市内で朗読歌劇「心中・恋の大和路」の取材会を行った。 【写真】スクワット毎日80回、腹筋100回！驚異の79歳いまも男役らしく背筋ピーン 近松門左衛門の「冥途の飛脚」を題材に、1979年バウホールで瀬戸内主演で初演され、82年に同主演で再演。その後89年に月組・剣幸、98年に雪組・汐風幸、2014年同・壮一帆、22年同・和希そらと何度
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