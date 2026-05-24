過酷な外の世界を生き抜いてきたボス猫。保護されたその後の展開が注目を集めています。話題の動画の再生回数は20万回を超え「この結末は本当に嬉しいですね！里親様にも感謝ですよね！」「本当に親子なのかもしれないくらい、愛を感じますね」「涙が出ました……幸せになってよかったね」といったコメントが集まっています。 【動画：外で頑張り続けた『傷だらけのボス猫』が保護されて…涙あふれる『物語の結末』に感動】