【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日放送のFOXニュースのインタビューで、中国の習近平国家主席がイランとの戦闘終結に向けて協力を申し出たと主張した。イランに軍事装備品を送らないと約束したという。
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