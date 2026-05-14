俳優の観月ありささん（49）が2026年5月11日、自身のインスタグラムを更新。夜の屋台を楽しむ姿を披露した。「終演後に屋台」観月さんは、「博多」という言葉に笑顔とサムズアップの絵文字を添え、河辺の夜景をバックにキャップを被ったショットを含む2枚の写真と動画を投稿した。「チャリチョコキャップで終演後に屋台最高」と語った。インスタグラムに投稿された写真では、Tシャツの上にデニムシャツを着用。頭にはネイビー